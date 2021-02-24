Пшеница и овощи могут подорожать на 1,5% из-за увеличения в РФ утильсбора на сельхозтехнику

УрБК, Москва, 16.03.2021. Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предупредила о рисках роста цен на овощи и пшеницу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова председателя объединения Александра Алтынова.
Цены на пшеницу и овощи могут вырасти из-за увеличения утильсбора на спецтехнику, повысить который ранее предложили в Минпромторге.
По словам А. Алтынова, повышение утильсбора на сельхозтехнику может привести к ряду негативных последствий для отрасли, среди которых и рост цен на продукты питания.
«Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тыс. рублей до 3 млн (10-15% от цены самого трактора). Среди расходов колхозников техника составляет 10-12%. Если она в итоге подорожает на 10-15% в среднем, то получится эффект роста цен до 1,5% на сельхозпродукцию», — рассказал А. Алтынов.
Как сообщал УрБК, повышение стоимости утилизационного сбора на специализированную технику и автомобили может также повлечь увеличение стоимости топлива для поставщиков тепла и электроэнергии.
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