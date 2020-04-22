Рабочую группу по реновации в Свердловской области возглавил первый заместитель губернатора Александр Высокинский

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. На Среднем Урале создана рабочая группа по вопросу реализации механизма комплексного развития территории (КРТ). Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сам документ опубликован на портале правовой информации региона.
Согласно распоряжению Е. Куйвашева руководителем рабочей группы назначен экс-глава Екатеринбурга, а ныне первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.
Заместителями руководителя рабочей группы назначены замгубернатора региона Сергей Швиндт и министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.
Членами рабочей группы по вопросу реализации на территории Свердловской области механизма КРТ также стали министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.
По согласованию в заседаниях рабочей группы также могут участвовать заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, заместитель исполнительного директора «Гильдии строителей Урала» Александр Кислых, руководитель отдела правового сопровождения земельно-имущественных отношений компании Брусника Ольга Фаизова.
Всего в состав рабочей группы вошли 16 человек.
Как сообщал УрБК, ранее комитет по строительству и развитию инфраструктуры Заксобрания Свердловской области рекомендовал региональному парламенту принять проект закона о КРТ. Еще раньше документ одобрило правительство Среднего Урала.
Сам законопроект о КРТ рассматривается сегодня, 16 марта, на очередном заседании парламентариев Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2020. Правительство Свердловской области распорядилось создать рабочую группу по вопросам ...31.07.2019 В Екатеринбурге создали рабочую группу по разработке концепции комплексного развития ЦПКиО
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский создал рабочую группу для формирования ...02.03.2018 Создана рабочая группа по строительству трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании рабочей ...29.11.2017 В Свердловской области создали рабочую группу по вопросам развития рынка облигаций
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Правительство Свердловской области приняло постановление о создании межведомственной ...23.08.2017 В Свердловской области сформировали рабочую группу по повышению инвестпривлекательности сферы ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Правительство Свердловской области утвердило распоряжение «О рабочей группе по ...