В Екатеринбурге из-за перепадов температуры осложнится ситуация на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. В Екатеринбурге из-за перепадов температур осложнится дорожная ситуация, сообщает отделение пропаганды городского ОГИБДД.
«Днем температура воздуха будет держаться на отметке 0... +3 °C. Ночью температура опустится до -5... -7 °C. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с. На дорогах возможно образование наледи, поэтому водителям и пешеходам следует учитывать дорожные и метеорологические условия и быть предельно внимательными на дорогах», — говорится в сообщении.
В этой связи в Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров — торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны. Также рекомендовано увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми остановиться в случае появления на дороге пешеходов.
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