В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту схода 17 вагонов с углем на путях ЮУЖД

УрБК, Челябинск, 16.03.2021. ЧП на Южно-Уральской железной дороге произошло сегодня, 16 марта, в 05.20 по местному времени. При движении грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, во время движения по пути перегона Сыростан — Хребет с рельсов сошли 17 грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
«Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудников транспортной полиции», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Проводятся осмотр места происшествия, допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки необходимой документации, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».
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