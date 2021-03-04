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В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улиц Тверитина и Уральских Рабочих

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. В Екатеринбурге сегодня, 16 марта, коммунальные службы вывезут снег с улиц Тверитина и Уральских Рабочих — на участке от улицы Бакинских Комиссаров до улицы Народного Фронта, сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с этим водителей просят не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах».

Отмечается, что во время снегоуборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Препятствующий работам коммунальных служб транспорт будет эвакуирован.

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