Bloomberg не исключает повышение ключевой ставки в РФ к концу года до 6%

УрБК, Москва, 16.03.2021. К концу 2021 года ключевую ставку в РФ могут повысить до 5,5-6%, сообщил источник Bloomberg.



Агентство отмечает, что ужесточение денежно-кредитной политики может быть связано с высокой инфляцией и планами правительства по увеличению бюджетных расходов.



Напомним, что 12 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится уже 19 марта.