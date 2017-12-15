УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:31

Bloomberg не исключает повышение ключевой ставки в РФ к концу года до 6%

УрБК, Москва, 16.03.2021. К концу 2021 года ключевую ставку в РФ могут повысить до 5,5-6%, сообщил источник Bloomberg.

Агентство отмечает, что ужесточение денежно-кредитной политики может быть связано с высокой инфляцией и планами правительства по увеличению бюджетных расходов.

Напомним, что 12 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится уже 19 марта.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.12.2017 Банк России снизил ключевую ставку до 7,75%

УрБК, Москва, 15.12.2017. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 7,75%. Решение опубликовано на сайте ...

16.12.2016 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Об этом говорится на сайте ...

30.10.2015 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых

Совет директоров ЦБ РФ 30 октября 2015 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых, сообщается ...

30.10.2015 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых

УрБК, Москва, 30.10.2015. Совет директоров ЦБ РФ 30 октября 2015 года принял решение сохранить ключевую ставку на ...

03.03.2014 ЦБ повысил ключевую ставку до 7%

УрБК, Москва, 03.03.2014. Совет директоров Банка России принял решение временно повысить ключевую ставку до 7,0% ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды16.02.2021Академический обретает границы16.02.2021Ипотечное охлаждение18.02.2021Перезагрузка отношений
Архив новостей
Март 2021 (350)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18