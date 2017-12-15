Bloomberg не исключает повышение ключевой ставки в РФ к концу года до 6%

УрБК, Москва, 16.03.2021. К концу 2021 года ключевую ставку в РФ могут повысить до 5,5-6%, сообщил источник Bloomberg.
Агентство отмечает, что ужесточение денежно-кредитной политики может быть связано с высокой инфляцией и планами правительства по увеличению бюджетных расходов.
Напомним, что 12 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится уже 19 марта.
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