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Свердловская область вошла в число субъектов РФ с худшими, по мнению учеников, школьными столовыми

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Свердловская область попала в топ-10 регионов с самыми невкусными столовыми, по мнению учеников. Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного Российским движением школьников (РДШ).

В рамках опроса РДШ школьникам предлагалось оценить по пятибалльной шкале уровень чистоты в школьных столовых, интерьер, разнообразие меню, насколько оно отвечает предпочтениям ребенка, уважительность общения сотрудников.

«Ученики ставили оценки меню, интерьерам столовой, оценивали то, как с ними общаются, — в общем, все то, что взрослые обычно делают в интернете, ставя оценку кафе или ресторану после посещения», — сообщается на сайте РДШ.

Свердловская область вошла в состав списка с неудовлетворяющими детей школьными столовыми. Вместе с ней в антирейтинге оказались также Челябинская и Тюменская области.

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