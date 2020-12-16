Пенсионерка из Екатеринбурга перевела на счета лжесиловиков более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками органов внутренних дел, похитили у пенсионерки 6,1 млн руб.



Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России, 12 марта в полицию обратилась 64-летняя екатеринбурженка с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами.



Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он сообщил пенсионерке, что с ее лицевого счета пытаются списать денежные средства, и попросил ее помочь в поиске злоумышленников. При этом звонивший использовал поддельный телефонный номер силовых структур. После этого заявительница сообщила лжесиловику информацию о своих банковских вкладах.



После этого женщине поступило еще несколько звонков от других «представителей силовых ведомств», которые убедили ее сотрудничать с ними. Действуя по указанию мошенников, пострадавшая получила на свое имя кредиты в нескольких банках города. Затем она сняла полученные средства и поместила на указанные лжесиловиками счета.



В итоге женщине был причинен ущерб на сумму 6,1 млн руб.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Отметим, что в 2020 году количество выявленных полицией IT-преступлений выросло на 58% в сравнении с предыдущим годом.