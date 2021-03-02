В Екатеринбурге начали подготовку к весеннему половодью

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале подготовки к безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Согласно документу, до 18 марта 2021 года главы районов должны создать противопаводковые комиссии. К этому же сроку должен быть подготовлен перечень территорий, подверженных подтоплению, и направлен в управляющие организации, которые занимаются обслуживанием жилого фонда на данных территориях.
Кроме того, до 1 апреля службам благоустройства поручено вывезти снег с территорий, находящихся в зоне риска. Также будет проведена работа по очистке от мусора и льда малых рек и оврагов, дорожных труб, водостоков талых вод, водоспусков с низин и ям до начала весеннего паводка.
Этим же постановлением распределена зона ответственности между предприятиями за гидротехнические сооружения.
«До 1 апреля 2021 года руководители организаций по обслуживанию жилищного фонда для защиты населенных домов и инженерных сетей от возможных подтоплений должны организовать работы по очистке крыш, дворовых территорий от снега и вывоз осадков с придомовых территорий, подверженных подтоплению, предпаводковую прочистку дренажных систем на дворовых территориях, работу аварийных бригад по ликвидации последствий затопления объектов жилищного фонда», — отмечается в сообщении.
С марта по сентябрь 2021 года городские власти будут осуществлять мониторинг паводковой обстановки на территории муниципалитета и оперативно реагировать на любые ситуации, связанные с безопасностью жителей уральской столицы.
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