УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:05

В Екатеринбурге начали подготовку к весеннему половодью

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале подготовки к безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно документу, до 18 марта 2021 года главы районов должны создать противопаводковые комиссии. К этому же сроку должен быть подготовлен перечень территорий, подверженных подтоплению, и направлен в управляющие организации, которые занимаются обслуживанием жилого фонда на данных территориях.

Кроме того, до 1 апреля службам благоустройства поручено вывезти снег с территорий, находящихся в зоне риска. Также будет проведена работа по очистке от мусора и льда малых рек и оврагов, дорожных труб, водостоков талых вод, водоспусков с низин и ям до начала весеннего паводка.

Этим же постановлением распределена зона ответственности между предприятиями за гидротехнические сооружения.

«До 1 апреля 2021 года руководители организаций по обслуживанию жилищного фонда для защиты населенных домов и инженерных сетей от возможных подтоплений должны организовать работы по очистке крыш, дворовых территорий от снега и вывоз осадков с придомовых территорий, подверженных подтоплению, предпаводковую прочистку дренажных систем на дворовых территориях, работу аварийных бригад по ликвидации последствий затопления объектов жилищного фонда», — отмечается в сообщении.

С марта по сентябрь 2021 года городские власти будут осуществлять мониторинг паводковой обстановки на территории муниципалитета и оперативно реагировать на любые ситуации, связанные с безопасностью жителей уральской столицы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.03.2021 В Екатеринбурге для устранения наледи за сутки использовано 40 тонн мелкого щебня

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга использовали 40 т щебня для борьбы с наледью, ...

16.04.2020 Власти Екатеринбурга подготовились к безаварийному пропуску весенних паводковых вод

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ...

23.03.2016 В Екатеринбурге провели проверку работоспособности гидротехнических сооружений

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2016. В администрации Екатеринбурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ...

08.05.2014 Власти Екатеринбурга в связи с паводком взяли на контроль плотины и гидротехнические сооружения

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2014. Администрация города Екатеринбурга на фоне сообщений о затоплении поселка Староуткинск ...

05.03.2014 Власти Екатеринбурга обязали управляющие компании вывозить снег из дворов подведомственного жилого фонда

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. Во второй половине февраля и начале марта с дворовых территорий Екатеринбурга было ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды16.02.2021Академический обретает границы16.02.2021Ипотечное охлаждение18.02.2021Перезагрузка отношений
Архив новостей
Март 2021 (350)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18