В Челябинской области число выданных в феврале потребкредитов сократилось на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в феврале 2021 года было выдано 37 тыс. 750 потребительских ...

На Среднем Урале количество выданных в феврале потребкредитов снизилось на 12,9%

УрБК, Челябинск, 16.02.2021. В январе 2021 года в Челябинской области был выдан 33 тыс. 171 потребительский кредит, что ...

На Южном Урале количество выданных в январе потребкредитов сократилось на 8,2%

На Южном Урале более чем на четверть снизилось число выданных в 2020 году потребкредитов

УрБК, Челябинск, 20.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 414 тыс. 854 потребительских кредита, что на ...