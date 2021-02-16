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Вчера, 18:01

В Челябинской области число выданных в феврале потребкредитов сократилось на 10,5%

УрБК, Челябинск, 15.03.2021. В Челябинской области в феврале 2021 года было выдано 32 тыс. 399 потребительских кредитов, что на 10,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (36 тыс. 200 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте по числу выданных в феврале этого года потребкредитов оказалась Москва (61,2 тыс. ед.), на втором — Московская область (52,5 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (44,7 тыс. ед.), на четвертом — Башкортостан (40,1 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Татарстан (39,3 тыс. ед.).

В целом по стране в феврале этого года было выдано 1,15 млн потребкредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,30 млн ед.).

Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной. По его словам, определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР). При этом, как считает А. Викулин, если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным.

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