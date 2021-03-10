Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,86%

По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 81 тыс. 806 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 12 марта число безработных составляло 82 тыс. 260 человек. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 454 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,86%.
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