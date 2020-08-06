УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:02

На ЧТПЗ ввели в эксплуатацию новую установку автоматизированного ультразвукового контроля труб большого диаметра

УрБК, Челябинск, 15.03.2021. На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ) завершили реализацию проекта по модернизации системы контроля качества труб большого диаметра. Общий объем инвестиций составил 97 млн руб., сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.

«В рамках проекта в эксплуатацию введена установка автоматизированного ультразвукового контроля сварных двушовных труб диаметром 1020-1220 мм с толщиной стенки 10-22 мм и длиной до 12,5 метров. В состав оборудования входит семь систем, которые охватывают 100% сечения сварного шва и околошовной зоны, выявляя дефекты на этапе технологического контроля до операций экспандирования и гидроиспытаний. Новая установка также оснащена системами контроля геометрических параметров шва и разноориентированных дефектов методом TOFD (дифракционно-временной метод), защиты оборудования от повреждения трубой, а также сохранения, протоколирования и архивирования полученных результатов. Работа установки полностью автоматизирована и соответствует требованиям российских и международных стандартов», — говорится в сообщении.

На ЧТПЗ ввели в эксплуатацию новую установку автоматизированного ультразвукового контроля труб большого диаметра
Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ

«Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует технологический процесс производства продукции: в 2020 году на модернизацию систем контроля труб большого диаметра было направлено более 150 млн руб. Новое оборудование позволяет повысить качество трубной продукции и соответствовать самым высоким требованиям клиентов», — отметил руководитель департамента по трубам большого диаметра Группы ЧТПЗ Евгений Губанов.

В 2020 году модернизацию систем контроля труб большого диаметра провели на флагманском объекте Белой металлургии — в цехе «Высота 239».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.08.2020 Группа ЧТПЗ расширяет контроль качества трубной продукции

Инвестиции в проект по улучшению диагностики труб нефтяного сортамента составили более 90 млн рублей ...

18.05.2020 Группа ЧТПЗ начала модернизацию производства бесшовных труб

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2020. Группа ЧТПЗ начала реализацию проекта по модернизации оборудования неразрушающего ...

17.04.2020 Группа ЧТПЗ инвестирует в проект по модернизации системы контроля качества труб большого диаметра 150 млн рублей

УрБК, Челябинск, 17.02.2020. На Челябинском трубопрокатном заводе (входит в Группу ЧТПЗ) реализуется проект по ...

22.05.2017 Группа ЧТПЗ вложила 244 млн рублей в модернизацию техники для производства ТБД

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2017. Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) в рамках стратегического ...

07.11.2014 Группа ЧТПЗ модернизировала производство бесшовных труб

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2014. Группа ЧТПЗ модернизировала производство бесшовных холоднодеформированных труб, объем ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды16.02.2021Академический обретает границы16.02.2021Ипотечное охлаждение18.02.2021Перезагрузка отношений
Архив новостей
Март 2021 (350)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18