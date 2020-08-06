На ЧТПЗ ввели в эксплуатацию новую установку автоматизированного ультразвукового контроля труб большого диаметра

УрБК, Челябинск, 15.03.2021. На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ) завершили реализацию проекта по модернизации системы контроля качества труб большого диаметра. Общий объем инвестиций составил 97 млн руб., сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«В рамках проекта в эксплуатацию введена установка автоматизированного ультразвукового контроля сварных двушовных труб диаметром 1020-1220 мм с толщиной стенки 10-22 мм и длиной до 12,5 метров. В состав оборудования входит семь систем, которые охватывают 100% сечения сварного шва и околошовной зоны, выявляя дефекты на этапе технологического контроля до операций экспандирования и гидроиспытаний. Новая установка также оснащена системами контроля геометрических параметров шва и разноориентированных дефектов методом TOFD (дифракционно-временной метод), защиты оборудования от повреждения трубой, а также сохранения, протоколирования и архивирования полученных результатов. Работа установки полностью автоматизирована и соответствует требованиям российских и международных стандартов», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ



«Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует технологический процесс производства продукции: в 2020 году на модернизацию систем контроля труб большого диаметра было направлено более 150 млн руб. Новое оборудование позволяет повысить качество трубной продукции и соответствовать самым высоким требованиям клиентов», — отметил руководитель департамента по трубам большого диаметра Группы ЧТПЗ Евгений Губанов.



В 2020 году модернизацию систем контроля труб большого диаметра провели на флагманском объекте Белой металлургии — в цехе «Высота 239».