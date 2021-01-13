Возбуждено уголовное дело из-за падения декорации на человека в екатеринбургском ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело после падения металлической конструкции на мужчину в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 14 марта 2021 года около 17.00 во время народных гуляний в ЦПКиО.
«Пострадавший екатеринбуржец госпитализирован в одну из городских больниц, где ему поставлен диагноз — травма спины, ушибленная рана правого надбровья, ушиб правого плеча, черепно-мозговая травма. Степень тяжести вреда его здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении.
В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области добавили, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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