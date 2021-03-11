Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 15.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 28 коп., до 73,23 руб., курс евро — на 45 коп., до 87,35 руб.