В Екатеринбурге в четыре раз выросло число жалоб потребителей на перевозки и сферу туризма

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей в 2020 году зафиксировал четырехкратный рост количества обращений на качество услуг перевозки и туристских услуг. Об этом 15 марта 2021 года на пресс-конференции сказала директор учреждения Янина Голубева.
«Пик обращений пришелся на конец лета и на осень, когда мы наблюдали массовую отмену рейсов», — отметила Я. Голубева.
По ее словам, всего за прошлый год было зарегистрировано более 4,7 тыс. обращений.
Также за указанный период возросло количество жалоб на покупки в онлайн-магазинах. По словам потребителей, вместо товара приходили пустые коробки.
Самое большое количество претензий, по словам Я. Голубевой, поступало от покупателей сотовых телефонов и мебели.
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