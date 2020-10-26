УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:38

Среднее время поиска работы в Свердловской области в III квартале 2020 года составило почти полгода

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в III квартале 2020 года среднее время, которое соискатели тратили на поиск работы, составило 5,8 месяца. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Регионами РФ с наибольшим периодом поиска работы в июле-сентябре прошлого года стали Карачаево-Черкесская (10,1 мес.), Чеченская (10 мес.), Северная Осетия — Алания (9,3 мес.) республики и Забайкальский край (9 мес.).

Помимо этого, согласно рейтингу, уровень безработицы в Свердловской области по итогам ноября 2020 — января 2021 года достиг 5,5%, увеличившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 гг.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:16 Уровень безработицы на Южном Урале на конец 2020 — начало 2021 года составил 7,1%

УрБК, Челябинск, 15.03.2021. Уровень безработицы, зафиксированный в Челябинской области на ноябрь 2020 — январь 2021 ...

26.10.2020 Свердловская область заняла 40 место в рейтинге регионов с наименьшим уровнем безработицы

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Свердловская область заняла 40 место в рейтинге регионов РФ с наименьшим уровнем общей ...

16.03.2020 Число безработных в Челябинской области снизилось на 0,5% по сравнению с прошлым годом

УрБК, Челябинск, 16.03.2020. Число безработных в Челябинской области снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным ...

16.03.2020 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2020. По итогам ноября 2019 — января 2020 года Свердловская область заняла 21 место в ...

18.03.2019 Уровень безработицы в Челябинской области уменьшился за год на 0,5 процентного пункта

УрБК, Москва, 18.03.2019. Уровень безработицы в Челябинской области составляет 5,4%. По этому показателю регион ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды16.02.2021Академический обретает границы16.02.2021Ипотечное охлаждение18.02.2021Перезагрузка отношений
Архив новостей
Март 2021 (350)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18