Среднее время поиска работы в Свердловской области в III квартале 2020 года составило почти полгода

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в III квартале 2020 года среднее время, которое соискатели тратили на поиск работы, составило 5,8 месяца. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
Регионами РФ с наибольшим периодом поиска работы в июле-сентябре прошлого года стали Карачаево-Черкесская (10,1 мес.), Чеченская (10 мес.), Северная Осетия — Алания (9,3 мес.) республики и Забайкальский край (9 мес.).
Помимо этого, согласно рейтингу, уровень безработицы в Свердловской области по итогам ноября 2020 — января 2021 года достиг 5,5%, увеличившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 гг.
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