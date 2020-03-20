Акции обогнали недвижимость по доходности

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сравнило годовую доходность инвестиций в покупку жилья в Екатеринбурге с альтернативными финансовыми инструментами — банковским вкладом, рынком акций, а также иностранными валютами.



Для расчета доходности инвестиций в жилье использовались данные Уральской палаты недвижимости (УПН). По состоянию на 8 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 331 руб. за кв. м. За год стоимость квартир в уральской столице выросла на 12%.



Сдача жилья в Екатеринбурге традиционно позволяет заработать инвесторам еще 4-6% в год. Соответственно, при грубом подсчете общая доходность этого финансового инструмента составила 16-18%.



Для расчета доходности депозита использовался индикатор, который регулярно отслеживает Центробанк — средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем средств физлиц.



Ровно год назад — в первой декаде марта 2020 года — этот показатель составлял 5,15%. Именно на такую среднюю доходность могли рассчитывать инвесторы, которые решили положить свои деньги в крупные банки на 12 месяцев.



Для того чтобы оценить годовую доходность инвестиций в российские акции, проанализируем динамику индекса Мосбиржи (объединяет 50 наиболее ликвидных акций РФ). С 16 марта 2020 года показатель вырос с 2233 до 3539 пунктов, то есть примерно на 58%. Здесь важно отметить эффект низкой базы. Известно, что в начале марта 2020 года российский фондовый рынок обвалился после новостей о срыве соглашения по добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения коронавируса. После этого наблюдался достаточно сильный отскок.



В этой ситуации логично оценить доходность рынка акций РФ с начала 2020 года. В последний рабочий день 2019 года индекс Мосбиржи сумел добраться до отметки в 3046 пунктов. За четырнадцать с половиной месяцев показатель вырос на 16%. Причем эта цифра не учитывает дивидендную доходность индекса Мосбиржи (в среднем 6-8% в год). Соответственно, инвесторы (также при грубом подсчете) вполне могли заработать около 22-24%.



Для оценки доходности инвестиций в иностранные валюты используем официальные курс Банка России. 16 марта 2020 года курс долл. США составлял 73,19 руб., евро — 81,86 руб. За год показатели выросли на 0,4% и 7,2%. Невысокая доходность также связана с эффектом низкой базы. Покупка долл. США в самом начале 2020 года (по курсу на 1 января) позволила заработать 19%, евро — 27%.



Можно сделать вывод, что доходность инвестиций в покупку жилья в Екатеринбурге за последний год (с середины марта 2020 года) оказалась намного выше, чем у банковского депозита и иностранных валют. При этом наиболее выгодным инструментом для вложений стали российские акции.



Спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации достаточно сложно. В конце прошлой недели индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум. Вряд ли можно ожидать сохранение прежних темпов роста котировок акций без ощутимой коррекции. Рынок жилья российских городов (в том числе Екатеринбурга) тоже достаточно сильно перегрет. Аналитики Уральской палаты недвижимости не прогнозируют увеличение цен в 2021 году выше уровня инфляции. Курсы долл. США и евро при текущих ценах на нефть (около 70 долл. США за баррель) кажутся завышенными и вполне могут в скором времени опуститься вниз. Привлекательность банковских депозитов остается крайне низкой. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем средств физлиц, сейчас составляет всего 4,53% годовых.