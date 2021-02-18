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Вчера, 15:18

В Екатеринбурге выбрали эскизный проект для благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Администрация Екатеринбурга подвела итоги голосования горожан по выбору эскизного проекта для благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, большинство участников онлайн-опроса проголосовали за проект ОАО «ЧЕЛЯБТЯЖМАШПРОЕКТ».

«По оценкам специалистов, одной из основных проблем парка имени 50-летия ВЛКСМ является сезонное пересыхание или же, наоборот, переполнение водоемов, расположенных на его территории. Здесь также отсутствует освещение, универсальные спортивные площадки, современные малые архитектурные формы: скамейки и урны», — говорится в сообщении.

В соответствии с данным проектом, предлагается провести реконструкцию сложившейся дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп, благоустройство прибрежной зоны и дополнительное озеленение рекреационного пространства в квартале улиц Ясной — Шаумяна — Чкалова.

Отмечается, что на официальном портале Екатеринбурга проходит общественное обсуждение эскизного проекта, в ходе которого любой желающий до 23 марта 2021 года может внести свои предложения, касающиеся благоустройства природного парка. Учитывая полученные отклики горожан, специалисты приступят к следующему этапу — разработке проектно-сметной документации благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ.

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