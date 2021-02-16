На Среднем Урале количество выданных в феврале потребкредитов снизилось на 12,9%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в феврале 2021 года было выдано 37 тыс. 750 потребительских кредитов, что на 12,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (43 тыс. 338 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Впереди него по числу выданных в феврале этого года кредитов на приобретение потребительских товаров расположились Москва (61,2 тыс. ед.), Московская область (52,5 тыс. ед.), Краснодарский край (44,7 тыс. ед.), а также республики Башкортостан (40,1 тыс. ед.) и Татарстан (39,3 тыс. ед.).
При этом, согласно исследованию НБКИ, количество выданных потребкредитов сократилось во всех 30 регионах-лидерах по объемам данного вида кредитования. Наиболее значительно снизился этот показатель в Оренбургской (минус 16,8%), Тюменской (минус 16,8%) и Кемеровской (минус 15,1%) областях, а также Приморском (минус 15%) и Алтайском (минус 14,1%) краях.
В целом по стране в феврале этого года было выдано 1,15 млн потребкредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,30 млн ед.).
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