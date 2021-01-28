Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в феврале на 37%

УрБК, Москва, 15.03.2021. В феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 37%. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.



По оперативным данным ведомства, российские перевозчики обслужили 5,1 млн пассажиров.



«Это на 37 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 млрд. пассажирокилометров», — сообщают в Росавиации.



Как сообщал УрБК, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46%, при этом на 76% сократились международные авиаперевозки отечественными компаниями.