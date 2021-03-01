Уровень безработицы на Южном Урале на конец 2020 — начало 2021 года составил 7,1%

УрБК, Челябинск, 15.03.2021. Уровень безработицы, зафиксированный в Челябинской области на ноябрь 2020 — январь 2021 года, составил 7,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 гг. этот показатель вырос на 2,2 процентного пункта.
Как сообщается в исследовании РИА «Новости», среди регионов УрФО хуже ситуация с безработицей наблюдается только в Курганской области. Там она составила 8,4%. В остальных уральских регионах уровень безработицы не превышает 5,5%.
Отметим, что аутсайдерами рейтинга стали Дагестан (16,3%), Кабардино-Балкарская Республика (16,3%), Тыва (16,9%), Чеченская Республика (20,6%), а также Ингушетия (31,6%).
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Свердловской области доля просроченных кредитов на начало 2021 года составила 4,34%, ...16.02.2021 На Южном Урале количество выданных в январе потребкредитов сократилось на 8,2%
УрБК, Челябинск, 16.02.2021. В январе 2021 года в Челябинской области был выдан 33 тыс. 171 потребительский кредит, что ...26.10.2020 Уровень общей безработицы в Челябинской области составляет 7,9%
УрБК, Челябинск, 26.10.2020. Челябинская область заняла 59 место в рейтинге регионов РФ с наименьшим уровнем общей ...28.10.2019 Челябинская область заняла 56 место в рейтинге регионов РФ с самой низкой безработицей
УрБК, Челябинск, 28.10.2019. В Челябинской области количество безработных в июне-августе 2019 года сократилось на 0,5% ...18.03.2019 Уровень безработицы в Челябинской области уменьшился за год на 0,5 процентного пункта
УрБК, Москва, 18.03.2019. Уровень безработицы в Челябинской области составляет 5,4%. По этому показателю регион ...