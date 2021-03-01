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Вчера, 14:16

Уровень безработицы на Южном Урале на конец 2020 — начало 2021 года составил 7,1%

УрБК, Челябинск, 15.03.2021. Уровень безработицы, зафиксированный в Челябинской области на ноябрь 2020 — январь 2021 года, составил 7,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 гг. этот показатель вырос на 2,2 процентного пункта.

Как сообщается в исследовании РИА «Новости», среди регионов УрФО хуже ситуация с безработицей наблюдается только в Курганской области. Там она составила 8,4%. В остальных уральских регионах уровень безработицы не превышает 5,5%.

Отметим, что аутсайдерами рейтинга стали Дагестан (16,3%), Кабардино-Балкарская Республика (16,3%), Тыва (16,9%), Чеченская Республика (20,6%), а также Ингушетия (31,6%).

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