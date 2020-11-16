Свердловская область сохраняет лидерство в УрФО по числу эмитентов облигаций

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В 2020 году четыре компании из Уральского федерального округа (УрФО) впервые вышли на долговой рынок РФ. Они разместили облигации на общую сумму 4,4 млрд руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Всего в прошлом году компании УрФО разместили 17 выпусков облигаций общим объемом чуть менее 63 млрд руб. В сравнении с 2019 годом число выпусков и сумма заимствований уменьшились на 43% и 6% соответственно.
«Лидерство в округе по числу эмитентов сохраняет Свердловская область — 14 предприятий. В топ-три по количеству предприятий-эмитентов также входят Челябинская область — семь компаний и Тюменская область (без АО) — пять компаний. Самая большая сумма рублевых облигационных заимствований у эмитента из ЯНАО — общий объем находящихся в обращении займов лизинговой компании составляет 187 млрд руб. Минимальный объем — у сельскохозяйственного предприятия из Свердловской области — 20 млн руб.», — говорится в сообщении.
Всего на облигационном рынке присутствует 30 эмитентов Уральского федерального округа, в обращении находится 77 выпусков.
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