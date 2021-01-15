«Гильдия строителей Урала» готовит иск из-за запретной зоны Минобороны РФ в Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. АСРО «Гильдия строителей Урала» подаст исковое заявление о признании незаконными действий по установлению запретной зоны Минобороны РФ в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге. Об этом говорится в заявлении организации.



Как полагают в гильдии, из-за наличия ограничений под угрозой окажется строительство и ввод в эксплуатацию жилищного фонда на 500 тысяч кв. метров, расселение более 60 ветхих и аварийных домов в районах Кольцово и Малый Исток.







«Кроме того, собственники более 1000 земельных участков могут оказаться ограничены в правах по их использованию. Встанет вопрос с вводом в эксплуатацию реконструируемого участка ЕКАД и ремонтом в существующем жилом фонде объемом более 300 тысяч кв. метров», — говорится в заявлении АСРО «Гильдия строителей Урала».







Ранее застройщик логопарка «Кольцовский» — «Атлас Девелопмент» — заявлял, что территории объекта попали в запретную зону. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с реализацией всего проекта.



Изображения предоставлены «Гильдией строителей Урала»