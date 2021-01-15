«Гильдия строителей Урала» готовит иск из-за запретной зоны Минобороны РФ в Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. АСРО «Гильдия строителей Урала» подаст исковое заявление о признании незаконными действий по установлению запретной зоны Минобороны РФ в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге. Об этом говорится в заявлении организации.
Как полагают в гильдии, из-за наличия ограничений под угрозой окажется строительство и ввод в эксплуатацию жилищного фонда на 500 тысяч кв. метров, расселение более 60 ветхих и аварийных домов в районах Кольцово и Малый Исток.
«Кроме того, собственники более 1000 земельных участков могут оказаться ограничены в правах по их использованию. Встанет вопрос с вводом в эксплуатацию реконструируемого участка ЕКАД и ремонтом в существующем жилом фонде объемом более 300 тысяч кв. метров», — говорится в заявлении АСРО «Гильдия строителей Урала».
Ранее застройщик логопарка «Кольцовский» — «Атлас Девелопмент» — заявлял, что территории объекта попали в запретную зону. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с реализацией всего проекта.
Изображения предоставлены «Гильдией строителей Урала»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался согласовывать вторую версию проекта приаэродромных ...15.01.2021 Свердловский губернатор не согласовал второй проект приаэродромных территорий от Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался согласовывать вторую версию ...11.04.2013 НП «СРО «Гильдия строителей Урала» просит не отклонять внесенный законопроект о неразграниченных землях
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Представители НП «СРО «Гильдия строителей Урала» написали председателю Заксобрания ...04.08.2010 НП «СРО «Гильдия строителей Урала»: В Свердловской области заморожено строительство более чем 2 млн. кв. метров жилья, обеспеченного документацией и экспертизой
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2010. «К моменту общемирового экономического кризиса в строительной отрасли уже был свой ...08.10.2009 Президентом НП «Гильдия строителей Урала» избран Сергей Лекомцев
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2009. Сегодня в Екатеринбурге под председательством Главы города Екатеринбурга Владимира ...