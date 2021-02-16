В Свердловской области режим самоизоляции для граждан старше 65 продлен до 29 марта

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 29 марта 2021 года режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания. Соответствующие изменения внесены в указ об особом режиме.



Других изменений в указ глава региона не вносил.



Ранее замглавы региона Павел Креков не исключал, что большинство ограничений будут сняты к лету 2021 года.