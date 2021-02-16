В Свердловской области режим самоизоляции для граждан старше 65 продлен до 29 марта

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 29 марта 2021 года режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания. Соответствующие изменения внесены в указ об особом режиме.
Других изменений в указ глава региона не вносил.
Ранее замглавы региона Павел Креков не исключал, что большинство ограничений будут сняты к лету 2021 года.
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков не исключил, что большинство ...15.02.2021 Свердловский губернатор продлил действующие ограничения до 1 марта 2021 года
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующие ограничения, ...18.01.2021 Режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет продлили до 1 февраля
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении до 1 февраля ...09.06.2020 Свердловский губернатор отменил обязательную самоизоляцию
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене обязательной самоизоляции жителей региона. ...09.06.2020 Свердловский губернатор отменил обязательную самоизоляцию
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене обязательной ...