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Вчера, 12:45

В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улиц Вилонова и Уральской

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Сегодня, 15 марта, коммунальные службы Екатеринбурга вывезут снег с улиц Вилонова и Уральской — на участке от улицы Блюхера до улицы Кондукторской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с этим водителей просят не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время проводимой уборки.

В администрации напоминают, что транспортные средства, припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства, будут эвакуированы.

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