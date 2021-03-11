В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улиц Вилонова и Уральской

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Сегодня, 15 марта, коммунальные службы Екатеринбурга вывезут снег с улиц Вилонова и Уральской — на участке от улицы Блюхера до улицы Кондукторской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



В связи с этим водителей просят не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время проводимой уборки.



В администрации напоминают, что транспортные средства, припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства, будут эвакуированы.