«АвтоВАЗ» на 10-20 тыс. рублей повысил цены на популярные модели

УрБК, Москва, 15.03.2021. «АвтоВАЗ» второй раз за год поднял цены. Стоимость базовой модификации увеличилась в среднем на 10-20 тыс. руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные обновленных прайс-листов компании.
В частности, Lada Granta в стандартной комплектации в кузове седан подорожала на 11 тыс. руб. Так, ее стоимость составляет от 511 тыс. руб. Помимо этого, Lada Vesta выросла в цене на 20 тыс. руб., до 724 тыс. руб., а Lada Xray подорожала на 15 тыс. руб., до 695 тыс. руб.
Отметим, что в прошлый раз об увеличении цен на машины «АвтоВАЗа» сообщалось в середине января этого года. Тогда стоимость автомобилей выросла на 10-39 тыс. руб. в зависимости от модели.
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