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Вчера, 12:05

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократился на 44%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц вырос на 2,2%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«Объем предложения в базе данных УПН сменил тенденцию к сокращению на медленный прирост: за последние четыре недели фиксируем рост на 2,2%. Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,78 тыс. квартир. За год объем предложения сократился на 44,2%», — говорится в исследовании.

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