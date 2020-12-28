Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократился на 44%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц вырос на 2,2%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«Объем предложения в базе данных УПН сменил тенденцию к сокращению на медленный прирост: за последние четыре недели фиксируем рост на 2,2%. Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,78 тыс. квартир. За год объем предложения сократился на 44,2%», — говорится в исследовании.