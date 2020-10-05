В правительстве РФ предложили освободить отечественные IT-компании от проверок

УрБК, Москва, 15.03.2021. Минцифры РФ выступило с предложением освободить отечественные IT-компании от проверок со стороны Роспотребнадзора, пожарного надзора, трудовой инспекции и других ведомств, пишет газета «Ведомости».
Соответствующее письмо было направлено заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко. Данные меры по инициативе Минцифры РФ должны быть включены во второй пакет господдержки российской IT-отрасли. Реакция на обращение министерства неизвестна.
В 2021 году ставка налога на прибыль для российских IT-компаний была снижена с 20% до 3%.
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