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Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе выросли на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. По итогам января 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 2,3 млн т грузов. Это на 0,8% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Грузооборот автотранспорта в январе 2021 года составил 582 млн тонно-км (в 1,5 раза больше уровня января 2020 года).

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