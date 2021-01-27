Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. По состоянию на 8 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 332 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последние четыре недели цены выросли на 0,4%, с начала года — на 2,9%.



Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 100 дней.