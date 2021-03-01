На Среднем Урале одобрили почти 30 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. На 4 марта жители Свердловской области подали 43 тыс. 872 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 29 тыс. 808 уже одобрены, по 11 тыс. 127 получены отказы.



Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.