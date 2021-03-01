УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

На Среднем Урале одобрили почти 30 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. На 4 марта жители Свердловской области подали 43 тыс. 872 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 29 тыс. 808 уже одобрены, по 11 тыс. 127 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.03.2021 На Среднем Урале зарегистрировали более 42 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. На 18 февраля жители Свердловской области подали 42 тыс. 221 заявку на оформление ...

18.02.2021 На Среднем Урале одобрили более 28 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. На 11 февраля жители Свердловской области подали 41 тыс. 305 заявок на оформление ...

12.02.2021 На Среднем Урале зарегистрировали более 40 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. На 4 февраля жители Свердловской области подали 40 тыс. 406 заявок на оформление ...

05.02.2021 На Среднем Урале отклонили более 10 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. На 28 января жители Свердловской области подали 39 тыс. 534 заявки на оформление ...

28.01.2021 На Среднем Урале одобрили более 26 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. На 21 января жители Свердловской области подали 38 тыс. 616 заявок на оформление ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды16.02.2021Академический обретает границы16.02.2021Ипотечное охлаждение18.02.2021Перезагрузка отношений
Архив новостей
Март 2021 (349)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18