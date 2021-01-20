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Вчера, 10:03

Более чем в половине регионов РФ в 2020 году ухудшились показатели прибыли бизнеса

УрБК, Москва, 15.03.2021. По итогам прошлого года снижение прибыли бизнеса зафиксировано в 48 из 85 российских регионов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Регионами РФ с наиболее сильным сокращением прибыли бизнеса стали Северная Осетия — Алания (минус 149 350%), Ненецкий автономный округ (минус 456%), Ингушетия (минус 436,5%), Амурская область (минус 215,4%), а также Севастополь (минус 210,8%).

В конце 2020 года прибыль крупных и средних компаний показала падение, которое составило 23,5%, или 3,82 трлн. Суммарный результат оказался на уровне 12,42 трлн руб.

Отмечается, что сильнее прибыль российского бизнеса падала только в кризисном 2008 году. Тогда оно составило 30,4%, говорится в исследовании FinExpertiza. В то же время в абсолютном выражении сумма недополученных доходов в тот год была значительно меньше — 1,74 трлн руб.

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