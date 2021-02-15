Рынок платных услуг населению в Свердловской области в январе снизился на 14%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Объем оказанных свердловчанам платных транспортных услуг в январе 2021 года составил 28 млрд 053 млн руб. Это на 14% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат. Рынок услуг туристических предприятий сократился на 93,5%, санаторно-курортных организаций — на 59,5%, гостиниц — 44%, учреждений культуры — на 32,5%. Объем оказанных платных транспортных услуг снизился на 26,9%, бытовых — на 13,9%, медицинских — на 9,5%, юридических — на 4%.

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