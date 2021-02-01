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Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе сократился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В январе 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 11 млн 714,1 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 140 млн пасс. км (минус 31,9% к уровню января 2020 года).

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