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В Челябинской области отклонили 6,2 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 15.03.2021. На 4 марта жители Челябинской области подали 23 тыс. 250 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 15 тыс. 470 уже одобрены, по 6 тыс. 181 получены отказы.

Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

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