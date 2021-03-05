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Главе Екатеринбурга презентовали проекты застройки новых кварталов жилья в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Сегодня, 12 марта, глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом посетил будущий восьмой административный район города — Академический. С градоначальником обсудили требующие его участия темы, касающиеся развития района. В частности, разговор шел о благоустройстве Преображенского парка. Гендиректор застройщика РСГ-Академическое Николай Зуев рассказал о том, что уже сделано для развития парка.

В настоящее время объявлен конкурс на создание дизайн-проекта этой территории, чтобы в 2022 году городские власти на его основе смогли начать новый этап благоустройства крупнейшего парка в стране. Еще одним актуальным вопросом стала необходимость финансирования строительства улицы Академика Парина на участке от Вильгельма де Геннина до Чкалова. Это позволит строить в Академическом новые кварталы 12 и 13, которые расположатся вдоль парка.

Кроме того, на встрече были презентованы новые проекты. В частности, застройка 45-го квартала Академического. Строительство будут вести партнеры «РСГ-Академическое» — челябинские компании «Флай Плэнинг» и специализированный застройщик «Икар».

На территории 45-го квартала планируется возведение многоквартирных домов высотой до четырех этажей, в том числе таунхаусов общей площадью почти 285 тыс. кв. м. Традиционно при застройке новой территории предусмотрено строительство школы, детского сада, спортивного комплекса и общественной территории.

Еще один проект, А2, предполагает застройку территории рядом с границами Академического, где будут возведены дома переменной этажности высотой от 14 до 16 этажей с общей площадью квартир более 150 тыс. кв. м.

Как рассказал по итогам встречи А. Орлов, по его мнению, на сегодняшний день «Академический» один из лучших проектов по объемам жилья, и по качеству жилья, и по комплексному подходу к развитию социальной инфраструктуры.

«Здесь очень сбалансированно строится и жилье, возводятся социальные объекты, прорабатываются вопросы транспортной доступности. Сегодня мы с коллегами обсуждали перспективы дальнейшего развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного — это абсолютно новые подходы в создании комфортной городской среды, и нам необходимо наши планы синхронизировать — в части строительства дорог и привлечения средств федерального бюджета в рамках программы «Стимул». Такая возможность есть. И в рамках недавнего визита вице-премьера правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина эти вопросы обсуждались. Конечно, те задачи, которые нам поставлены, в том числе по объему жилья, требуют в том числе и федеральной поддержки по строительству инфраструктуры», — рассказал А. Орлов.

Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).

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