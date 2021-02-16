Свердловская область в январе-феврале сократила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 11,4%

Свердловская область в январе-феврале 2021 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 43,2 млрд руб. Это на 11,4%, или на 5,6 млрд руб., меньше поступлений предыдущего года, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
Поступления в федеральный бюджет составили 18,3 млрд руб. со снижением к январю-февралю 2020 года на 19,8%, или на 4,5 млрд руб.
В областной бюджет собрано 18,2 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 3,1%, или на 0,6 млрд руб., меньше поступлений января-февраля 2020 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 6,6 млрд руб. со снижением на 6,6%, или на 466,6 млн руб.
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