Число зарегистрированных договоров «долевки» в Свердловской области в феврале выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. В Управление Росреестра по Свердловской области в феврале 2021 года поступило 77,8 тыс. заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий (в январе 2021 года — 60,3 тыс.). Об этом сообщили УрБК в пресс-службе ведомства.
Число заявлений на регистрацию ипотеки составило 14 тыс. 117 штук (в январе — 8 тыс. 374), договоров долевого участия (ДДУ) — 3 тыс. 666 (в январе — 1 тыс. 165).
«С приближением весны рынок недвижимости постепенно оживает», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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