Компания «МегаФон» запустит Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

УрБК, Москва, 12.03.2021. Компания «МегаФон» готовится к запуску частной сети (Private LTE) на крупнейшем в Евразии месторождении меди — Удоканское, сообщает пресс-служба оператора.
«Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», — пояснила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.
В рамках первого этапа по внедрению частной сети LTE до конца 2021 года будут построены четыре базовые станции и организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. Это позволит обеспечить 4G-связью работников предприятия и подрядных организаций.
В следующем году с началом промышленной добычи покрытие будет усилено, в частности, за счет внедрения сети Private LTE. Таким образом, частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц будет охватывать всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод.
По плану «МегаФон» обеспечит «Удоканскую медь» цифровой радиосвязью «МегаФон Транкинг» для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео- и мультимедийных сообщений. Встроенная геолокация позволяет определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.
Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности; количество горючего в баках, уровень загрузки, время простоя. Собственная устойчивая сеть повысит безопасность труда. Сложные процессы, например, буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы.
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