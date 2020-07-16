Объем выплат по договорам имущественного страхования в Свердловской области упал на 43%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Объем выплат по договорам имущественного страхования в Свердловской области по итогам 2020 года сократился на 43%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



Регулятор поясняет, что это связано с ограничениями деловой активности в России из-за введения мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Кроме того, в прошлом году в регионе на 1% сократился объем выплат по договорам добровольного страхования.



В то же время объем выплат по договорам страхования жизни в Свердловской области вырос на 77% за счет завершения сроков оформленных ранее договоров инвестиционного страхования жизни, которые заключались на 3-5 лет.