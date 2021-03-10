Главам районов Екатеринбурга поручено взять под личный контроль организацию работ по уборке города от снега

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил руководителям всех районных администраций взять под личный контроль организацию работы по вывозу собранного снега с дорог и тротуаров, особое внимание уделив зонам потенциального подтопления талыми водами.
Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, соответствующее распоряжение А. Орлов озвучил сегодня, 12 марта, на совещании по вопросу содержания городских территорий.
Об организации работы по очистке до покрытия тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов градоначальнику доложили профильные заместители глав Орджоникидзевского, Кировского и Чкаловского районов.
«Безопасность горожан, передвигающихся по тротуарам, пешеходным переходам и ожидающих общественный транспорт, — главный ориентир в вашей работе. К совещанию на следующей неделе прошу подготовить отчеты о проделанной работе, а также доложить о подготовке коммунальной техники к весеннему периоду», — подчеркнул А. Орлов.
По информации замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, только за отчетную неделю коммунальные службы вывезли на городские полигоны более 55 тыс. т снега.
А. Орлов также распорядился активнее использовать способ расчистки улиц от снега «зеленой волной», когда колонна из уборочной техники в сопровождении машин Госавтоинспекции, проезжая на зеленые сигналы светофора, расчищает снег по маршруту следования.
По мнению главы Екатеринбурга, организованный таким образом режим работы коммунальных служб ускоряет время уборки дорог и неоднократно доказывал свою эффективность.
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