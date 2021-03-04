УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:26

Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 4 коп.

УрБК, Москва, 12.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 00,85 коп., до 73,50 руб., курс евро — на 3,96 коп., до 87,79 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. ...

02.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...

26.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 96 коп., евро — на 87 коп.

УрБК, Москва, 26.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2021 года. Курс долл. ...

22.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. ...

18.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 18.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2021 года. Курс долл. ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды16.02.2021Академический обретает границы15.02.2021Область избавляется от птицепрома
Архив новостей
Март 2021 (300)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18