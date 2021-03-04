Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 4 коп.

УрБК, Москва, 12.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 00,85 коп., до 73,50 руб., курс евро — на 3,96 коп., до 87,79 руб.
УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. ...02.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...26.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 96 коп., евро — на 87 коп.
УрБК, Москва, 26.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2021 года. Курс долл. ...22.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 1,4 руб.
УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. ...18.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2021 года. Курс долл. ...