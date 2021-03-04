Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 4 коп.

УрБК, Москва, 12.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 00,85 коп., до 73,50 руб., курс евро — на 3,96 коп., до 87,79 руб.