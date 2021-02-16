В 2020 году банки РФ одобрили только 23% заявок на получение кредитов начинающими заемщиками

УрБК, Москва, 12.03.2021. По итогам 2020 года доля активных заемщиков, в кредитных историях которых содержатся данные всего об одном кредите, сократилась с 11,2% до 10%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Пять лет назад, в конце 2015 года, процент начинающих заемщиков составлял 18%.
«При этом, по мере накопления большинством граждан кредитного опыта, новым заемщикам становится все сложнее получить свой первый кредит. Так, уровень одобрения по всем кредитам в 2020 году составил 33,9%, а заявки на первый кредит удовлетворялись лишь в 23,2% случаев», — говорится в исследовании.
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