При пожаре в здании ЦНИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге погиб человек

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. В Екатеринбурге при пожаре в здание АО «Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов» (АО «ЦНИИМ») по улице Студенческая, 51 погиб человек. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



По данным ведомства, 63-летний мужчина, спасаясь от огня, спрыгнул с высоты. От полученных травм он скончался. В связи с возгоранием в здании начата прокурорская проверка.



«В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности здания, с целью чего будет установлено, кто отвечал в здании за соблюдение техники пожарной безопасности», — говорится в сообщении.



Пожар в здании АО «ЦНИИМ» произошел сегодня днем. Площадь, охваченная огнем, составила 60 кв. м. К настоящему времени открытый огонь полностью потушен.