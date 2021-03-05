Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 929 человек

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. По состоянию на 12 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 82 тыс. 260 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 11 марта число безработных составляло 83 тыс. 189 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 929 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,88%.
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