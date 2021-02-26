Контракт на строительство «мусорной» инфраструктуры в Нижнем Тагиле получила московская компания

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Победителем конкурса на строительство мусоросортировочного завода и полигона для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) в Нижнем Тагиле признано АО «Интертехэлектро», следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
Согласно извещению, сама организация зарегистрирована в Москве. АО «Интертехэлектро» стало единственным участником конкурса, предложив выполнить работы за 2,7 млрд руб. Максимальная стоимость лота составляла 3 млрд руб. Срок выполнения работ — 1 год и 8 месяцев.
Напомним, что проект инфраструктуры по сбору ТКО ранее разработало ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации». Эта организация также зарегистрирована в Москве.
Концессионное соглашение по строительству объектов инфраструктуры для утилизации и переработки ТКО в июне 2018 года подписали врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Отметим, что «Облкоммунэнерго» контролируют структуры, считающиеся близкими к бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову. Их же связывают с ООО «Компания «Рифей» — регоператором по работе с ТКО Северной зоны Свердловской области.
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