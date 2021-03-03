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ЦБ отмечает восстановление экономической активности на Урале

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Центробанк отметил признаки восстановления экономической активности в регионах Урала в январе-феврале 2021 года.

«Согласно мониторингу предприятий, проведенному Уральским ГУ Банка России, рост объемов отгрузки продукции и оптимистичные прогнозы по восстановлению мировой экономики стимулировали инвестиционную активность прежде всего в нефтегазовом и металлургическом секторах», — сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Аналитики ЦБ отмечают, что в торговле непродовольственными товарами отмечалось точечное оживление, а в сфере предоставления услуг наблюдалось восстановление активности, вызванное ослаблением ограничений.

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