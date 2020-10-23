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В Екатеринбурге горит здание ЦНИИ металлургии и материалов

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. В Екатеринбурге загорелось здание АО «Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов» (АО «ЦНИИМ») по улице Студенческая, 51.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила спасателям 12 марта в 11.48 по местному времени.

«На пятом этаже административного здания горит офисное помещение. Предварительная площадь пожара — 60 квадратных метров. Огнеборцами принимаются меры по локализации огня. Из здания эвакуированы около 200 человек. Звеньями газодымозащитной службы проводится обследование помещений», — говорится в сообщении.

На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 сотрудников МЧС.

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