В Екатеринбурге горит здание ЦНИИ металлургии и материалов

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. В Екатеринбурге загорелось здание АО «Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов» (АО «ЦНИИМ») по улице Студенческая, 51.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила спасателям 12 марта в 11.48 по местному времени.
«На пятом этаже административного здания горит офисное помещение. Предварительная площадь пожара — 60 квадратных метров. Огнеборцами принимаются меры по локализации огня. Из здания эвакуированы около 200 человек. Звеньями газодымозащитной службы проводится обследование помещений», — говорится в сообщении.
На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 сотрудников МЧС.
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2020. В Екатеринбурге произошел пожар на стройке ЖК «Квартал Федерация» (ООО «Проспект ...22.10.2020 В Екатеринбурге горит общежитие Горного университета
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2020. В Екатеринбурге произошел пожар в здании общежития Уральского государственного горного ...04.08.2020 В Екатеринбурге горело административное здание УрО РАН
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Екатеринбурге на площади 20 кв. метров горело административное здание УрО РАН. Об ...11.10.2017 В Сысерти на площади 1 тыс. кв. метров горит заброшенный цех по ремонту локомотивов
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. В Сысерти горит неэксплуатируемое здание цеха по ремонту локомотивов. Площадь пожара ...02.09.2014 В Екатеринбурге горит офисное здание по ул. Сони Морозовой, 180
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2013. В Екатеринбурге горит четырехэтажное офисное здание по ул. Сони Морозовой, 180. Как ...