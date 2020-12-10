Число проведенных свердловским Роспотребнадзором контрольно-надзорных мероприятий за год сократилось на 58%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2020 года вынесло ...

Свердловский Роспотребнадзор выявил наибольшее число нарушений в работе «Почта Банк» и ВТБ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Ключевые итоги работы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2019 году ...

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2019. В целях контроля состояния потребительского рынка товаров и услуг в 2018 году ...

В Свердловской области в 2018 году значительно вырос удельный вес забракованных медицинских изделий и игрушек

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2018. В адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 2017 год поступило 12 ...

В 2017 году число жалоб свердловчан на нарушения в сфере транспортных услуг выросло на 47%

За два года число жалоб в сфере интернет-торговли в Свердловской области выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2017. По итогам 2016 года по сравнению с 2014 число жалоб в сфере дистанционной торговли, ...