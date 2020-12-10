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Число проведенных свердловским Роспотребнадзором контрольно-надзорных мероприятий за год сократилось на 58%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Число проведенных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области контрольно-надзорных мероприятий в 2020 году сократилось на 58% по сравнению с предыдущим годом (до 1 тыс. 776). Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров ведомства Татьяна Шулешова.

«Это связано с ограничениями, которые были введены в 2020 году в отношении проведения проверок по защите прав потребителей. Удельный вес надзорных мероприятий с нарушениями составил 35%. Всего было выявлено порядка 5 тыс. нарушений», — заявила Т. Шулешова.

По ее словам, должностными лицами Управления было составлено 1 тыс. 434 протокола об административных правонарушениях в сфере защиты прав потребителей. Вынесено 1 тыс. 213 постановлений об административных наказаниях. Общая сумма штрафов составила 18 млн руб.

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