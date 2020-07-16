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Объем страхового рынка Свердловской области в 2020 году вырос за счет страхования жизни

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Темпы роста страхового рынка Свердловской области в 2020 году оказались выше среднероссийского из-за повышенного интереса жителей региона к страхованию жизни и здоровья, следует из отчета Уральского главного управления Банка России.

По данным регулятора, объем собранных премий по добровольному страхованию в Свердловской области достиг 24 млрд руб. (+17% к уровню прошлого года). Объемы страхования жизни выросли до 8,5 млрд руб. (+27%), объемы личного страхования выросли до 7 млрд руб. (+29%).

Также на 5% в 2020 году выросло количество полисов добровольного медицинского страхования (ДМС). Повышенный спрос на ДМС в регионе наблюдался в начале распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Рост рынка ДМС обеспечило, прежде всего, увеличение расходов крупных корпоративных клиентов на страхование здоровья своих сотрудников. Положительно повлияла на рынок и цифровизация отрасли. В то время, когда не работали офисы, страховщики были вынуждены развивать дистанционные каналы продаж», — пояснил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

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