Объем страхового рынка Свердловской области в 2020 году вырос за счет страхования жизни

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Жители Свердловской области в январе-марте 2020 года заключили 19,4 тыс. договоров ...

Свердловчане в I квартале заключили более 19 тыс. договоров страхования жизни

УрБК, Челябинск, 12.04.2019. В Челябинской области в 2018 году объем страховых премий по добровольному и обязательному ...

Объем страховых взносов в Челябинской области за год вырос почти на 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. В 2018 году жители Свердловской области заключили почти 4,8 млн договоров страхования ...

Жители Свердловской области заключили в 2018 году на 1 млн договоров страхования больше, чем годом ранее

Рост страхового рынка в России за 2018 год продемонстрировал максимум за 6 лет и составил 15,7%

УрБК, Москва, 07.03.2019. Темпы прироста страховых премий в 2018 году были максимальными за последние 6 лет и достигли ...